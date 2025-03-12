В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Когда планируется встреча президентов?

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп пока не договаривались о проведении телефонного разговора. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Вы правильно понимаете», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос о том, действительно ли от США не было соответствующего запроса.

По словам Пескова, в настоящий момент не определены дата и место встречи президентов.

К слову, по данным иностранных СМИ, лидер Соединенных Штатов надеется, что Владимир Путин даст согласие на прекращение огня на Украине.

Согласно публикациям, президенты проведут встречу, чтобы решить данный вопрос. Отмечалось, что теперь только от Москвы зависит, будет ли введено временное прекращение огня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп призвал мир отказаться от ядерного оружия. Он также заявил, что надеется на продуктивные переговоры о денуклеаризации с Россией. По словам американского лидера, «будет здорово», если все избавятся от своего ядерного потенциала.