Нарышкин и глава ЦРУ Рэтклифф обсудили вопросы взаимодействия спецслужб

Фото: © РИА Новости/Мурад Оруджев

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Стороны уже пришли к некоторым соглашениям.

Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин провел телефонный разговор с руководителем ЦРУ США Джоном Рэтклиффом. В ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества между спецслужбами. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба СВР.

«Состоялся телефонный разговор Директора СВР России С. Е. Нарышкина с главой ЦРУ США Дж. Рэтклиффом. В ходе общения обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций», — говорится в сообщении.

Сообщается, что они условились поддерживать связь на постоянной основе, чтобы способствовать укреплению международной стабильности и безопасности, а также снижению напряженности в отношениях между Россией и США.

Ранее о готовящихся контактах между Россией и США высказывалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

После завершения переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии стало известно, что Киев принял условия Вашингтона и готов ввести режим прекращения огня сроком на 30 дней. В ответ на это американская сторона возобновит оказание военной помощи и предоставление разведывательных данных Вооруженным силам Украины.

Затем советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Украина открыта для мирных переговоров и рассматривает возможность прекращения огня. Уолтц подчеркнул, что для главы Соединенных Штатов Дональда Трампа приоритетом является дипломатическое урегулирование конфликта.

Именно поэтому Трамп надеется, что президент России Владимир Путин согласится на прекращение огня на Украине. По словам американского лидера, представители стран встретятся «сегодня или завтра», чтобы решить этот вопрос.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что писала западная пресса о переговоров США и Украины.