Бобер может оставить без воды тысячи словаков

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/A. von Dueren; 5-tv.ru

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В Словакии бобер-строитель, увлекшись возведением плотины, поставил под угрозу водоснабжение пяти тысяч местных жителей.

В Словакии хотят переселить бобра, который долго и методично строил плотину в местном национальном парке. Но, видимо, перестарался.

Теперь его деятельность угрожает оставить без питьевой воды пять тысяч местных жителей.

Дело в том, что животное построило свою плотину прямо рядом с очистительной установкой и местом, откуда люди забирали чистую воду. В пресс-службе заповедника отметили, что стараются решить проблему миром. Для этого даже встретились с экоактивистами.

Для отвода воды предполагается протянуть новую трубу, а деревья, которые грызут бобры, оградить специальными сетками.