Дело Марадоны: суд обвинил врачей футболиста в халатности и убийстве

Фото, видео: www.globallookpress.com/la1; 5-tv.ru

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Судебный процесс обещает стать одним из самых громких в истории Аргентины. Медикам грозит до 25 лет тюрьмы.

В Аргентине начался суд над врачами, лечившими Диего Марадону. Их обвиняют в непредумышленном убийстве и халатности. Медикам грозит до 25 лет тюрьмы. Среди фигурантов — личный врач легендарного футболиста и его психиатр, оба они отрицают свою вину.

Ожидается, что слушания продлятся несколько месяцев, ведь суду предстоит заслушать более сотни свидетелей, включая родных футболиста. На какие вопросы должен ответить процесс, который ждала вся страна?

В деталях дела разобралась корреспондент Ксения Солдатова.

Участники заседания с трудом пробираются внутрь сквозь толпу журналистов и фанатов легендарного футболиста. Уже в первый день у здания суда начинают кипеть настоящие аргентинские страсти.

«Сегодня они за все заплатят. Они забрали его у меня, лишили самого дорогого», — плачет поклонник Марадоны Серхио Хименес.

Этот судебный процесс над врачами Диего Марадоны обещает стать самым громким за всю историю Аргентины. Словно, стараясь оправдать ожидания, прокурор начинает с сенсации: впервые демонстрирует посмертное фото Марадоны, где тот неузнаваемо раздут от отеков якобы из-за сердечной недостаточности.

«25 ноября 2020 года обвиняемые приняли жестокое решение убить Марадону», — заявил прокурор Патрисио Феррари.

В убийстве спортивной легенды обвиняют личных врачей и медперсонал — тех, что находились рядом и оказывали Марадоне врачебную помощь у него дома. Это целая медбригада: его друг нейрохирург, психолог, клинический врач, медбрат, координатор, ночная сиделка и психиатр, с адвокатом которого нашим журналистам удалось связаться. В эксклюзивном интервью «Известиям» Вадим Мищанчук рассказал, почему расследование шло целых четыре года. Все это время проводились новые экспертизы, результаты которых противоречили друг другу.

«Его левожелудочковая аритмия могла быть вызвана каким-то токсином, который нельзя исключить, поскольку токсикологический анализ мочи оказался неэффективным. В лабораторию почему-то доставили только две пробирки, объема которых не хватило для исследования», — заявил адвокат психиатра Агустины Косачев Вадим Мищанчук.

Специально созданная медкомиссия установила: действия личных врачей футбольной легенды были неадекватными, неполноценными и безрассудными, и что смерти можно было избежать, если бы не врачебная халатность. У медиков, например, не было дефибриллятора. Хотя Марадона страдал от проблем с сердцем, трижды пережил клиническую смерть и только перенес операцию на мозге.

«Я надеюсь, что правосудие признает, что Диего был доведен до смерти. Есть также люди, которые даже не были обвинены в этом преступлении», — указал друг и секретарь Марадоны Габриэль Буоно.

Намек на предполагаемых виновных на днях сделала дочь Марадоны. В одном из интервью Дальма расплакалась и неожиданно заявила, что семье угрожает мафия, которая неким образом связана со смертью ее отца и врачами, которых обвиняют в халатности.

— Моя мама боится. Я же говорю, что мне все равно, но мне тоже страшно, — плачет дочь Марадоны Дальма.

— Страх перед мафией?

— Да, страшно. Правда в том, что они контролируют все. У них много денег, и они могут управлять людьми, — призналась Дальма.

И больше никаких деталей. Впрочем, чем дольше идет разбирательство, тем больше в Аргентине версий об убийстве и заговоре. Миллионной армии фанатов сложно принять, что Диего Марадона, которого они в прямом смысле боготворили, создав даже его именную церковь, мог сам умереть от остановки сердца.

«Марадона — это тот человек, который по сути прославил аргентинский футбол, несмотря на то, что первый свой титул Аргентина выиграла без него. Но так или иначе, Марадона — это культ, для Аргентины Марадона — это почти Иисус. Я причем не преувеличиваю», — заметил спортивный обозреватель Александр Кузмак.

Он и сам при жизни называл себя Богом. И как будто пытался нащупать предел: фанаты прощали ему наркозависимость, агрессивные выходки, беспорядочные связи. Но, несмотря на все темные пятна в биографии, в центре Буэнос-Айреса, прямо у резиденции президента намерены возвести мавзолей Марадоны и перенести туда его останки. Для Аргентины и фанатов из других стран Марадона был и будет фигурой сакральной, и за его уход кто-то должен ответить.