Массовое отравление в Екатеринбурге: 27 школьников обратились за медпомощью
В Екатеринбурге 20 школьников были госпитализированы с острым гастроэнтеритом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Несколько подростков были госпитализированы.
В Екатеринбурге зафиксировано массовое отравление среди школьников, проживающих в общежитии учебно-научного центра (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области в своем официальном Telegram-канале.
За медицинской помощью обратились 27 учащихся в возрасте от 16 до 18 лет с симптомами острого гастроэнтерита. Из них 20 человек были госпитализированы, состояние остальных остается под контролем медиков. У общежития дежурят бригады скорой помощи, продолжающие осмотр потенциально пострадавших.
Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование для установления причины отравления. Прокуратура Свердловской области организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм
Специалисты взяли пробы воды, продуктов питания и смывов с поверхностей в столовой общежития, а также на предприятии-поставщике еды. Результаты исследований станут основой для дальнейших выводов. Медики поддерживают связь с родителями пострадавших.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что китайское кафе в Благовещенске закрыли из-за отравления пятерых гостей.