Politico: Кит Келлог был отстранен от переговоров по конфликту на Украине

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Andreas Stroh

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Посланник президента США не был участником последних ключевых встреч.

Специального посланника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога отстранили от переговоров, нацеленных на урегулирование конфликта между Незалежной и Россией. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме.

По информации издания, Келлог в настоящий момент не участвует в дипломатических встречах по украинскому вопросу. Сейчас главными «игроками на этом поле» со стороны Штатов являются Марко Рубио — госсекретарь США, Майк Уолтц — советник президента по национальной безопасности и Стивен Уиткофф — представитель американского лидера на Ближнем Востоке.

В качестве примера были приведены переговоры в Саудовской Аравии, где посланника президента по Украине не было.

«Роль Келлога находится под большим вопросом. Непонятно, почему президент не примет окончательное решение по этому вопросу. Здесь уже слишком много главных героев, плюс Виткофф, пытающийся сыграть героя по окончании войны. Келлог хромает, добавляя путаницы в вопросе о том, кто чем занимается», — рассуждает инсайдер.

Однако не все чиновники разделяют эту точку зрения. Они уверены, что посланник президента по Украине по-прежнему играет немаловажную роль в урегулировании конфликта. Кроме того, у Келлога налажены хорошие отношения как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с командой российского лидера Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что западная пресса обсуждает итоги переговоров США и Украины.