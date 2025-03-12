Прирожденный лидер: Овечкин не забил, но отдал три голевые передачи в матче с «Анахаймом»

Фото: Frank Franklin II/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Россиянин в очередной раз доказал, что максимально полезен и в свои 39 лет.

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Анахайм Дакс».

Встреча прошла в среду в Анахайме (штат Калифорния) и завершилась победой гостей со счетом 7:4 (2:2, 1:0, 4:2). Тремя заброшенными шайбами отметился белорусский нападающий столичной команды Алексей Протас. Для него этот хет-трик стал первым в НХЛ в карьере.

Примечательно, что третий гол Протасу помог забить именно Овечкин. На последних секундах матча россиянин мог бросить по пустым воротам соперника, но отдал шайбу своему белорусскому партнеру. «Вашингтон» одержал пятую победу подряд.

Теперь на счету Овечкина 53 очка (33 шайбы + 20 голевых передач) в нынешнем сезоне. До конца «регулярки» осталось 17 матчей. От рекорда Уэйна Гретцки Овечкина по-прежнему отделяют восемь шайб. В активе канадца 894 гола, у российского форварда — 886.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях против «Лос-Анджелес Кингс». Встреча пройдет 14 марта и начнется в 5:30 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Овечкин поделился мечтой сыграть за сборную России на Олимпийских играх 2026 года.