Министерство образования США сократит почти 50% сотрудников

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

До 21 марта бывших учителей и преподавателей направят в неоплачиваемый отпуск.

В министерстве образования США планируется сокращение почти 50% сотрудников. Документ с соответствующими данными опубликовали на сайте американского ведомства.

«Сегодня министерство образования инициировало сокращение численности персонала (RIF), которое затронет почти 50% сотрудников», — отмечается в послании.

Из материала следует, что сокращенные сотрудники департамента с 21 марта направятся в административный отпуск. При этом министерство образования США не собирается отменять реализацию уже установленных законом программ, включая студенческие ссуды, гранты Пелла, а также продолжит финансировать студентов с особыми потребностями и выдавать гранты на конкурсной основе.

«Сегодняшнее сокращение численности персонала отражает приверженность министерства образования эффективности, подотчетности и обеспечению того, чтобы ресурсы направлялись туда, где они нужнее всего: студентам, родителям и учителям», — разъяснила ситуацию министр образования США Линда Макмахон.

Во время инаугурации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в министерстве числилось 4133 работника, а на сегодняшний день их осталось значительно меньше — 2183 человека. Около 600 сотрудников значатся в сокращении штата. Многие из них уволились по собственному желанию или вышли на пенсию за минувшие семь недель.

До этого, 9 марта, Трамп на интервью телеканалу Fox News назвал американское образование, как и само министерство, худшими в мире. План об упразднении минобразования США лидер государства анонсировал 6 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как прошло выступление Трампа перед Конгрессом США.