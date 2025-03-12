«Абсолютно не согласна»: Юлия Савичева ответила на критику Алексея Чумакова

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица считает, что высказывания ее коллеги были лишены конструктивности.

Певица Юлия Савичева совершенно не согласна с критикой певца Алексея Чумакова в ее сторону и считает ее неконструктивной. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на шоукейсе «Top Hit Live».

«Я часто слышу от него совершенно неконструктивную критику, с которой абсолютно не согласна», — поделилась артистка.

Она обозначила, что считает конструктивную критику вполне приемлемым и даже полезным механизмом. Однако в случаях, когда замечания неуместны и необъективны, от них следует воздержаться.

«Конечно, есть какие-то ошибки. Безусловно, у каждого артиста. Это нормально. Мы не можем быть идеальны, тем более, когда ты изображаешь великую Образцову. Дело в том, что это не стоит каких-то самых низких баллов, вот я про что. Я за справедливость», — объяснила Савичева.

Она не стала скрывать, что жесткая критика Чумакова задела ее. Однако такая реакция — вполне закономерное явление. Важно совладать с эмоциями и не принимать резкие слова близко к сердцу. Юлии, например, в этом помогли поклонники.

«Не нужно на это поддаваться. То, что люди меня так поддерживают… обычные зрители. Это меня так вдохновляет, я хочу им отдельное спасибо сказать. Они там просто разрывают все чаты ради меня», — рассказала она.

Алексей Чумаков раскритиковал Савичеву на шоу «Один в один». Артистка появилась на сцене в образе легендарной оперной певицы Елены Образцовой. Члены жюри хорошо отозвались о выступлении, однако Чумаков мнения коллег не разделил.

Он заявил, что Образцова — это личность, которую «критиковать» даже в виде пародии или перевоплощения нельзя и отметил, что к вокалу Савичевой есть множество претензий.

«Юля пела не так тяжеловесно, не так причесано. Я слышал стыки, я видел швы», — сказал Чумаков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рейс Савичевой задержали из-за пьяного дебошира.