Более восьми человек за сутки погибли в результате атак Израиля по Газе

Фото: Reuters/Ramadan Abed

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ЦАХАЛ пошел на подрыв перемирия в Газе.

Не меньше восьми человек погибли в ходе атак Израиля по территории сектора Газа за ближайшие сутки. Об этом сообщила международная телекомпания Al Jazeera.

«За последние 24 часа израильские военные совершили множество нарушений хрупкого перемирия в Газе, убив по меньшей мере восемь палестинцев в ходе отдельных атак», — говорится в материале источника.

Кроме того стало известно, что шесть человек погибли в районе коридора Нетзарим во время атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Один из ударов дрона стал смертельным для жительницы города аш-Шаука. Также, по имеющейся информации, в центральной части Газы другую женщину обнаружили с огнестрельными ранениями.

До этого, 3 марта, газета The Jerusalem Post передавала, что израильская армия может возобновить боевые действия в секторе Газа через полторы недели, если палестинское движение ХАМАС перейдет на следующий этап соглашения о прекращении огня и не отпустит на свободу всех заложников. Тогда же Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила авиационный удар по палестинской территории, после чего за ним произошел еще один.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль заблокировал доступ гуманитарной помощи в сектор Газа. Тогда как страны Ближнего Востока не поддержали такую инициативу. Катар, Египет и Саудовская Аравия посчитали это решение грубым нарушением соглашения о прекращении огня и идущим против норм международного права. На фоне длящегося конфликта президент США Дональд Трамп пригрозил, что убьет членов ХАМАС, если те откажутся в срочном порядке освободить заложников. При этом американский лидер предупредил представителей палестинского движения о последнем шансе, чтобы сбежать.