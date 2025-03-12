Неизведанная территория: Институту мозга человека исполняется 35 лет

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В его стенах проводят уникальные исследования.

Уникальные научные эксперименты и новейшие методы лечения болезней Паркинсона, Альцгеймера и синдрома Туретта. Всем этим занимаются специалисты петербургского Института мозга человека, которому сегодня исполняется 35 лет. В одной из самых загадочных научных организаций нашей страны побывал корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Конструкция весит пять килограммов, но надежно крепится к голове. С ее помощью нейрохирург имплантирует электрод прямо в мозг пациента и помогает бороться с неврологическими заболеваниями.

«Болезнь Паркинсона, дистония, например, болезнь Жиля де ля Туретта, эпилепсии… Вводится электрод, который под кожей соединяется с удлинителями и далее с генератором импульсов», — рассказывает Андрей Халявин, врач-нейрохирург Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН.

Ученые ищут способы и болезнь Альцгеймера лечить таким же способом. Нейростимулятор посылает слабые электрические импульсы в определенные области мозга, чтобы регулировать их активность. Это поможет ослабить симптомы болезни, например, тремор или непроизвольное сокращения мышц.

Наталья Бехтерева — ее именем назван Институт мозга человека — первую в СССР операцию по внедрению электрода в мозг провела еще в 1960-м году. Пациентке с болезнью Паркинсона.

«Учительница математики забыла, что такое круг и квадрат — вот на таком уровне. Она несколько лет лежала в постели. Когда я ее увидел через две недели после операции, я увидел, как она тащила тюк с бельем, помогая сестре-хозяйке. Я часто был у мамы на работе — меня не с кем было оставить», — вспоминает сын Натали Бехтеревой Святослав Медведев, академик РАН и директор Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой с 1990 по 2017 годы.

Святослав Всеволодович пошел по стопам матери. В 1990-м встал у руля только что созданного Института мозга. И сегодня технологии шагнули далеко вперед. Даже такую сложную операцию, как имплантация электрода в мозг, теперь делают под местной анестезией.

А уже скоро в этом институте планируют имплантировать электроды и в спинной мозг. Технология похожа, правда, сложнее.

«Пациент с Паркинсоном — он заторможен, он стоит на одном месте и не может сделать шаг… Стимулятор работает в качестве стимулирования всего спинного мозга. Эпидуральная нейростимуляция — это прям ноу-хау. В России в Москве в прошлом году сделали четыре такие операции, успешно», — рассказывает Михаил Метальников, и. о. главного врача Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН.

Сегодня в Институте мозга человека продолжают дело Натальи Бехтеревой 16 докторов наук. Пациенты приезжают со всей страны, причем с самыми сложными диагнозами. Здесь болезни мозга не только лечат, но и изучают. Например, на этой 3-D модели отмечены участки, которые отвечают за считывание эмоций собеседника.

«Когда мы с вами даже сейчас общаемся, мы с вами вот этой информацией обмениваемся в динамике. И сейчас в этот момент эти зоны мозга одновременно работают», — говорит Максим Киреев, и. о. заведующего научного отдела Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН.

И это фундаментальное исследование поможет диагностировать и подобрать курс лечения пациентам с расстройством аутического спектра.

Человеческий мозг — до сих пор загадка. Как работает сознание, из-за чего возникают такие болезни, как Альцгеймер. Миллиарды нейронов создают тысячи связей. Ученые говорят, мы только в начале пути познания своего мозга.

«Вот мы вошли в неизведанную территорию. Мы взяли и обработали небольшой участочек, а что за ним — мы не знаем», — резюмирует Святослав Медведев.