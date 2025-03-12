Юрист назвал порядок получения компенсации при повреждении имущества в результате атаки БПЛА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Первым шагом должна стать видеофиксация всех повреждений

В случае повреждения имущества в результате атаки беспилотников, следуя юридическому порядку, возможно получить компенсацию. Об этом в разговоре с Life.ru рассказал юрист Давид Адамс.

По словам специалиста, первым шагом должна стать видеофиксация всех повреждений, которую нужно делать без промедления.

Следующим шагом является обращение с официальным заявлением, например, в МЧС. Уполномоченные организации проведут осмотр поврежденного имущества и составят акт обследования, который станет официальным документом, подтверждающим факт ущерба. Для получения компенсации важно, чтобы происшествие попадало под квалификацию чрезвычайной ситуации, поскольку так граждане смогут претендовать на государственные выплаты в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Размер выплат определяется на федеральном уровне и зависит от степени повреждений. При частичной утрате имущества первой необходимости предусмотрена выплата 50 000 рублей на каждого члена семьи, а при полной утрате — 100 000 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о массовой атаке дронов ВСУ на Москву и Московскую область.