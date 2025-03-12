«Так страшно ничего не видеть»: вдова Баталова полностью ослепла из-за стресса

Фото: Александра Мудрац/ТАСС

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Причиной стал скандал с Михаилом Цивиным и его супругой Натальей Дрожжиной.

Вдова актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко полностью ослепла из-за стресса. Об этом она рассказала aif.ru.

«Но так страшно ничего не видеть. Но вы не подумайте, я в помощи не нуждаюсь, сама готова всем помочь! У нас в стране женщины сильные, крепкие. И я такая», — рассказала Гитана.

Женщину потряс скандал, связанный с юристом Михаилом Цивиным и его супругой, актрисой Натальей Дрожжиной. Он разгорелся в сентябре 2020 года, когда Гитана вместе со своей дочерью Марией, которая с детства прикована к инвалидному креслу, потребовали возбудить уголовное дело в отношении супружеской пары.

Дело в том, что вдова Баталова дружила с Цивиным и Дрожжиной. Воспользовавшись доверием женщины, супруги смогли оформить нотариальные доверенности, позволяющие распоряжаться всем имуществом и деньгами Гитаны и Марии, а также совершать любые сделки и иметь доступ к корреспонденции.

Супруги помогли Гитане провести похороны мужа и установить ему памятник. Затем несколько лет всячески «поддерживали» женщину с дочерью. Вдова Баталова не могла даже представить, что Цивин и Дрожжины способны навредить ей.

Но они смогли. Гитана и Мария лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской Баталова, двух квартир и большой суммы денег. Общая сумма ущерба — 36 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что здоровье осужденной Наталии Дрожжиной ухудшилось.