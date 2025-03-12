Обезвоживание и воспаления: какой алкоголь является самым вредным для кожи

Фото: 5-tv.ru

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Лучшее решение — полный отказ от горячительных напитков.

Красные вина — наиболее вредный для кожи лица алкогольный напиток. Об этом рассказала врач-дерматолог Наталья Курганская в беседе с Газета.ру.

«В красных винах содержание танинов выше, чем в белых или розовых. Эти фенольные соединения вызывают неблагоприятные реакции сосудов…» — объяснила эксперт.

Курганская добавила, что лучшее решение — полный отказ от алкоголя.

«Алкоголь любого вида вызывает обезвоживание, из-за чего кожа выглядит сухой и тусклой. Он также способствует расширению кровеносных сосудов, делая лицо красноватым и опухшим. Частое употребление алкоголя снижает способность организма восстанавливать и регенерировать клетки кожи, что, в свою очередь, приводит к преждевременному старению, появлению морщин и расширенным порам», — рассказала Курганская.

Снизить вред от употребления алкоголя способна вода. Если выпивать один стакан воды на каждый бокал алкогольного напитка, получится избежать сильного обезвоживания. С этой же целью рекомендуется и обильное питье в течение следующего дня.

Для того чтобы алкоголь не портил внешний вид, также необходим комплексный уход за кожей. Он включает в себя увлажняющий крем, прием витаминов и средства с антиоксидантами.

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