Коммунальщики в Петербурге устроили пылевую бурю после неудачной уборки дорог

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Виновных пообещали наказывать вплоть до увольнения.

Северную столицу накрыла песчаная буря. Ее устроили коммунальные службы, которые затеяли генеральную уборку на дорогах Петербурга. Дело хорошее, если соблюдать технологию. Но получилось как всегда. От пыли, которая окутывает с головой, страдают, прежде всего, пешеходы. Корреспондент «Известий» Камила Байчибаева узнала, будет ли что-то меняться.

Эта коммунальная машина на Васильевском острове должна была сделать город чище, но от такой уборки — только хуже.

«Должны поливать сначала, потом подметать», — выразил свое мнение житель города Виктор.

«Санкт-Петербург самый грязный город стал», — заявила жительница города Нина Ивановна.

Та же картина — на Светлановском проспекте. Клубы пыли летят во все стороны. Верный признак наступающей весны. Петербург приводят в порядок, но иногда слишком усердно. Это признают и в комитете по благоустройству. Нерадивых коммунальщиков пообещали наказывать вплоть до увольнения.

«Для удаления загрязнений используются подметально-уборочные машины. При необходимости, для исключения пылеобразования, необходимо обеспечить увлажнение поверхности дороги», — отметили в Комитете по благоустройству.

Но нужна ли вода, водители уборочной техники оценивают уже на месте, на глаз. Сами они дорожную пыль считают неизбежным злом.

«У нас прошла зима, чем посыпали дороги? Реагентами. Песок. Вот и берется пыль», — объяснил Сергей, водитель уборочной техники.

Качество уборки тщательно проверят и в связи с появлением этих кадров. Западный скоростной диаметр, проезд по которому платный, чистили настолько тщательно, что пыль столбом стояла. А она аккумулирует в себе соль и песок после зимы.

«Глаза протираю, болят глаза…» — обратил внимание житель города Александр.

«Я думаю, это опасно для здоровья, вызывает астму… Аллергия, как минимум, обеспечена», — уверена жительница Петербурга Юлия.

Врачи подтверждают: мельчайшие частицы оседают в легких и вредят даже здоровому человеку.

«Обладает токсическим действием, может повредить дыхательные пути химическим образом. В значительной степени может оказывать канцерогенное влияние, то есть увеличивать риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, все эти частицы являются сами по себе субстратом для инфицирования», — сообщил врач-пульмонолог Юлиан Карпов, заведующий отделением терапии больницы Святого Луки.

Очень кстати был бы дождь, но его синоптики пока не обещают. Впереди похолодание с вероятным снегом. А это значит — новая порция песка и соли.

«Если индивидуально человек сталкивается с этим, например, техника, едет уборочная вдоль дороги, желательно как можно дальше отойти от проезжей части, чтобы как бы снизить вероятность вдыхания этой пыли. Отойти, можно прикрыть лицо платком или салфеткой. Как повязка фактически. Таким образом избежать попадания крупных частиц в носоглотку и так далее», — порекомендовала эколог Екатерина Шолунова.

Совет актуальный — сезон весенней уборки только начался. Каждый день на городские улицы выходят свыше шестисот уборочных машин и больше тысячи дворников.