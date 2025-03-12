Начинается челночная дипломатия: итоги переговоров США и Украины в Джидде

Киев согласился на условия Вашингтона по итогам встречи в Джидде

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Киев готов объявить временное перемирие.

В Саудовской Аравии закончились переговоры делегаций США и Украины. Последняя после скандала в Белом Доме, вероятно, стала более послушной и сговорчивой. Поэтому Вашингтону сегодня удалось продавить свой план и заставить Киев на 30 дней прекратить боевые действия по всей линии фронта.

Формальное согласие Киева получено. Вот только каким образом украинские боевики будут исполнять это решение — большой вопрос. Слова Зеленского, как известно, все время расходятся с делами. Главные заявления по итогам переговоров — у корреспондента «Известий» Николая Иванова.

После девяти часов переговоров, как и ожидалось, Вашингтон «продавил» свои интересы: Украина согласна на 30-дневный режим прекращения огня, поставки военной помощи из Штатов возобновляются, мораторий на обмен разведданными снят, в сжатые сроки будет подписано соглашение по редкоземельным металлам.

Ровно неделя без американского оружия и спутниковых снимков — и Киев готов на все.

«И то, с чем мы уходим отсюда сегодня, — это обязательство, что украинцы готовы прекратить борьбу. Они готовы прекратить стрельбу, чтобы сесть за стол переговоров», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Теперь начинается челночная дипломатия, то есть серия переговоров.

«Я поговорю с Владимиром Путиным, да. Послушайте, это другой путь. Как говорится, для танго нужны двое, верно? Так что, надеюсь, он тоже согласится», — сказал президента США Дональд Трамп.

На переговоры в саудовскую Джидду украинская делегация летела в роли «плохишей» после взбучки, которую Трамп задал Зеленскому в Белом доме 28 февраля. В том числе — за внешний вид. Вот глава офиса президента Украины Ермак над ошибками поработал. Костюмчик надел. Правда, руку демонстративно держал в кармане. А министр обороны Умеров, видимо, из принципа был в черной рубашке.

За столом от Штатов — госсекретарь США и советник по нацбезопасности Майк Уолтц. Напротив — Ермак, глава МИД Сибига и Умеров. Нервничал — ему все никак не удавалось справиться с шариковой ручкой.

Как раз сегодня в британской The Guardian вышла статья главы офиса президента Украины. Символично. Считается, что именно Лондон сейчас выступает в роли кукловода для Зеленского и его свиты.

«В статье Киев требовал изъять российские активы, усилить санкционное давление. Судя по заявлениям после переговоров, непонятно, зачем было бумагу марать», — сообщало издание.

«Похоже, украинцам придется пойти на некоторые довольно болезненные уступки, но есть надежда, что когда эти переговоры закончатся, мы увидим и поймем, в какой форме будет прекращение огня», — отмечал корреспондент портала Sky News.

Впрочем, в Вашингтоне, похоже, никаких иллюзий по поводу киевской верхушки давно нет.

«Украина не является суверенным государством, а ее правительство поставлено ЦРУ в результате госпереворота в 2014 году», — заявил журналист Такер Карлсон.

О чем и говорят в России все последние годы. Утверждать, что Вашингтон наконец-то прозрел — наивно. Штаты руководствуются исключительно своими интересами. И чем отличаются нынешние, якобы мирные лозунги Киева от обещаний в Минске 2014-го и в Стамбуле 2022-го, Кремлю еще предстоит проанализировать. Президент Путин уже давно заявил: цель — не краткосрочное перемирие, которое дает время на перегруппировку войск, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов.