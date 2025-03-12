Конфликт пытаются заморозить: политолог оценил идею о временном прекращении огня на Украине

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эксперт пояснил, что США и Европа не оставляют России оптимального выбора.

Введение режима 30-дневного прекращения огня на Украине выгодно только Незалежной. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru высказал политолог Денис Денисов.

По словам спикера, для Украины такое решение в настоящий период станет наиболее удачным, исходя из текущей военно-стратегической ситуации. Для России, считает Денисов, рассмотрение вопроса под таким углом напротив самое неподходящее.

«И что мы получаем в случае, если сейчас начинает реализовываться этот план по 30-дневному перемирию? У меня совершенно четкое ощущение и понимание того, что мы получаем начало попытки просто конфликт заморозить, а не разрешить», — отметил эксперт.

Специалист напомнил, что власти России в течение нескольких месяцев ожидали от Соединенных Штатов и от противников мирного плана, чтобы определить шаги по урегулированию конфликта, но ситуация не разрешилась, и четкого понимания все еще нет.

«Что мы в итоге получили? Ничего мы не получили. До сих пор плана нет. Есть набор некоторых параметров, которые достаточно сомнительны с точки зрения наших национальных интересов и обеспечения нашей национальной безопасности. И вот самое, что может быть сейчас нехорошим — это согласиться на заморозку конфликта», — объяснил свое мнение спикер.

Политолог добавил, что пришедший к власти президент США Дональд Трамп многими в России расценивается в качестве союзника, что опрометчиво.

«С приходом Трампа возникло ощущение, что этот человек чуть ли не наш союзник. Чуть ли не тот человек, который будет отстаивать наши интересы. Это совершенно не так. Он и его команда — это люди, которые преследуют совершенно своеобразно понимаемые интересы США. И в этом отношении мы должны быть готовы к тому, что по целому ряду направлений они будут не то что не соответствовать российским интересам, а вступать с ними в жесткий конфликт», — пояснил Денисов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина готова к введению режима 30-дневного прекращения огня.