«Аллигатор» против бронетехники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как вертолет Ка-52М наносит удар по технике ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Российский вертолет поддержал продвижение наземной группировки войск.

Экипаж вертолета Ка-52М ударил по бронированной технике и личному составу ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Неприятель пытался укрыться в лесополосе. По данным разведки, все цели были уничтожены. Экипаж «Аллигатора» благополучно вернулся к точке вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.