Трамп надеется получить согласие Путина на прекращение огня на Украине

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

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Вашингтон намерен обсудить этот вопрос с Москвой в ближайшее время.

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется, что президент России Владимир Путин даст согласие на прекращение огня на Украине, пишет Reuters.

Трамп рассказал, что представители стран проведут встречу «сегодня или завтра», чтобы решить этот вопрос. Отмечается, что теперь только от Москвы зависит, будет ли введено временное прекращение огня. В случае, если российская сторона не пойдет на этот шаг, то боевые действия продолжатся.

«Мы собираемся встретиться с ними сегодня и завтра, и, надеюсь, нам удастся заключить соглашение, но я думаю, что прекращение огня очень важно, если мы сможем заставить Россию сделать это, будет замечательно, если нет, мы просто продолжим», — сказал Трамп.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Украина согласна прекратить боевые действия и начать переговоры о мире. До этого Киев заявил о готовности принять предложение Вашингтона о введении 30-дневного прекращения огня. Следующий шаг — обсуждение достигнутых договоренностей с Россией.