«С теплейшей памятью»: певица Натали трогательно обратилась к покойному мужу
Певица Натали трогательно обратилась к покойному мужу
Фото: © РИА Новости/Станислав Жданов
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В июле 2024 года ее супруг Александр Рудин трагически погиб.
Певица Натали трогательно обратилась к покойному мужу — продюсеру Александру Рудину — в день его рождения. Знаменитость опубликовала пост в своем блоге.
Звезда отметила, что в этот день Александру могло бы исполнится 55 лет. Она также разместила свадебную фотографию, которая символизирует «начало сказочной истории» супругов.
Певица призналась, что после смерти Александра ее жизнь разделилась на «до» и «после». Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы пережить эту потерю и осознать, что теперь ее муж «в другом измерении».
«Сегодня я — какая-то другая женщина, с необъятной благодарностью и теплейшей памятью в сердце, что в моей жизни была такая животворящая история любви и смерти!» — написала она.
По словам знаменитости, даже после смерти мужа она чувствует его поддержку и старается замечать знаки, которые он посылает. Иногда супруг даже «предостерегает» Натали от ошибок.
«С днем рождения, Саша! Благословляю твой день рождения!» — заключила певица.
В июле 2024 года Александр Рудин совершил самоубийство. Натали не могла принять новую реальность и на полтора года ушла в себя.
Только в декабре 2024 года певица честно рассказала в интервью Лере Кудрявцевой, что такое решение супруга стало для нее ударом и она до сих пор пытается принять случившееся.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Натали раскрыла тайну смерти мужа.