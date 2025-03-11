Разрушители дорог: в Ленобласти начали бороться с перегруженными фурами

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Данные о нарушителях будут передаваться автоматически, а штрафы направят на ремонт трасс.

В Ленинградской области ищут новые способы борьбы с перегруженными фурами, которые буквально «убивают» дороги. Нарушителей будут выявлять на дополнительных пунктах весового контроля. Данные оттуда будут приходить в автоматическом режиме. Штрафы направят на ремонт трасс. Корреспондент «Известий» Валерий Кузнецов узнал, как водители большегрузов идут на хитрость.

Передвижной пункт весового контроля выходит на линию. Дальнобойщики замечают и сразу же передают другим по рации и через мессенджеры: дальше ехать — себе дороже.

«Если проходит молва, то уже с большими нарушениями автомобилей не будет. Молва прошла уже, да», — поделился старший государственный инспектор межрегионального территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора — Прим ред.) Александр Новожилов.

Инспектор Ространснадзора в ежедневных рейдах, что называется, «на весах» ловит не больше двух фур. Бороться, говорит, почти бесполезно. Идут в объезд. Но водитель этого большегруза, кажется, не успел получить предупреждение от коллег — попался.

«После предложения пройти весовой контроль транспортное средство „сломалось“, видимо. Начинается опять. Ждет звонка. Можно, конечно, водителя подойти спросить, что случилось», — рассказал Александр.

И вот, спустя несколько минут уговоров и звонков водителя, видимо, своему руководству, он все-таки решился заехать на весы. Специалисты Ространснадзора будут смотреть, проходит ли транспортное средство по весовым критериям.

С начала этого года инспекторы составили уже шестьдесят административных протоколов на десятки миллионов рублей. Всего в стране за прошлый год так взыскали больше восьми миллиардов штрафов. Но чтобы залатать разбитые дороги, этих денег все равно недостаточно. По оценке Росавтодора, ежегодный ущерб, который наносят грузовики — больше двух с половиной триллионов рублей.

Власти Петербурга борются с разрушающими дороги фурами и с помощью временных ограничений. Грузовики в городе могут ездить только по магистралям и кольцевой автодороге, которая выдерживает максимальную нагрузку. Съехать с маршрута можно лишь по особому разрешению. Правда, водители говорят, что в их выдаче часто отказывают. Потому и приходится нарушать.

«Я могу сказать по опыту, что практически 100% заявителей, которые не получили пропуск по тем или иным причинам, получив разъяснения, устраняют нарушения и получают пропуска. На сегодняшний день у нас отсутствуют жалобы», — рассказал начальник отдела согласований и разрешений Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Иван Деревянко.

Перед городом фуры ловят также и на федеральных трассах. Если вес грузовика более 12 тонн, то за каждый пройденный километр по шоссе плата должна вноситься через систему «Платон». Но водители и здесь хитрят. Сворачивают на дороги, где платить не нужно.

Последствия таких маневров показательны в селах Стеклянное и Лесное Ленинградской области, куда фуры сворачивали с трассы «Скандинавия». Сейчас дорогу отремонтировали.

Чтобы сохранить полотно, в перспективе в Ленобласти появятся 35 автоматизированных рамок на региональных дорогах.