Фото, видео: МИД РФ; 5-tv.ru

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Националисты специально целились на жилые кварталы.

Насколько жестокие методы использует киевский режим в отношении мирного населения, сегодня лично смогли увидеть представители ОБСЕ. Делегация побывала на месте трагедии в подмосковном Видном, где в результате террористической атаки беспилотниками пострадали жители. Разрушения также получили несколько квартир.

Но даже несмотря на неопровержимые факты, группа ОБСЕ в явной степени не осудила действия киевского режима. Вместо этого прозвучали лишь витиеватые фразы, в которых, в частности, генсек Феридун Синирлиоглу выразил надежду, что конфликт рано или поздно разрешится. О политике двойных стандартов, которая в последние годы укоренилась в ОБСЕ, говорил и глава нашего МИДа.

«За предшествующие годы Запад запретил себе вступать с нами в диалог и этот запрет распространил на международную организацию, которой является ОБСЕ. И вот такие действия Запада, который сознательно пошел на разрушение принципа консенсуса и делал все, чтобы ОБСЕ отказалась от консенсуса и превратилась в украинизированный инструмент воспитания, так сказать, РФ, все это привело к глубочайшему институциональному кризису», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.