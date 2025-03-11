Самое лучшее: в чем преимущество российских суперфудов перед иностранными

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Даже самые богатые питательными веществами продукты не могут обеспечить организм всем необходимым.

В отечественных суперфудах — смеси продуктов с высокой пищевой ценностью — пользы не меньше, чем в экзотических. Об этом изданию Lenta.ru рассказал нутрициолог Алексей Миллер.

По словам специалиста, популярный миф о том, что экзотические добавки к блюдам полезнее отечественных, не верен. Местные суперфуды обладают не меньшим количеством положительных свойств, чем заграничные.

Стоит также учесть, что многие импортные фрукты и овощи собирают недозрелыми и после специальной обработки хранят длительное время. Это значит, что отечественные сезонные суперфуды, вопреки расхожему мнению, даже полезнее экзотических.

«Ягоды годжи популярны в первую очередь за счет своего названия и происхождения — идентичный продукт, который произрастает и у нас под названием дереза обыкновенная, едва ли привлек бы к себе внимание и стал бы таким прибыльным», — сообщил эксперт.

Кроме того, нутрициолог напомнил, что чрезмерное употребление даже самой полезной еды может привести к неприятным последствиям для здоровья. К тому же не все суперфуды совместимы с лекарственными препаратами.

Но и единичное употребление того или иного продукта пользы не принесет, подчеркивает Миллер. Поэтому он советует составить сбалансированный рацион с разнообразным набором фруктов, овощей, цельнозерновых и продуктов с большим количеством белка и жирными кислотами в виде Омега-3.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему сосиски разрушают здоровье.