Эксперт оценил опасность инцидента, произошедшего на АЭС «Олкилуото» в Финляндии

Эксперт Уваров: утечку на АЭС в Финляндии нельзя назвать серьезной аварией

Фото, видео: KIMMO BRANDT/ТАСС; 5-tv.ru

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Недавно на одном из энергоблоков атомной электростанции произошла утечка радиоактивного теплоносителя.

Утечку теплоносителя, случившуюся на третьем энергоблоке атомной электростанции (АЭС) «Олкилуото» в Финляндии, нельзя назвать серьезной аварией. Об этом заявил директор АНО «АтомИнфо-Центр», главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров в разговоре с 5-tv.ru.

По словам Уварова, это не первый подобный случай, который произошел с данным энергоблоком.

«Во-первых, не надо беспокоиться. Это не авария, это инцидент. Сам по себе инцидент, на самом деле, несерьезный», — считает эксперт.

Уваров рассказал, что сотрудники, работающие на третьем энергоблоке, недолжным образом закрыли один из люков. Из-за этого около 100 кубических метров воды, имеющихся на станции, вытекли в помещение. Однако, по словам специалиста, этот объем нельзя назвать очень большим.

Опасность заключалась лишь в том, что жидкость загрязнена радиоактивными нуклидами. Однако она осталась внутри герметичного здания и не вышла наружу — это спасло ситуацию.

Уваров отметил, что с 2022 года на этом энергоблоке произошло уже около десятка происшествий. Это наводит специалиста на мысль о том, что у работников АЭС существуют серьезные проблемы с «культурой безопасности».

В заключение эксперт подчеркнул, что сотрудники атомной отрасли должны осознавать: их действия не должны приводить к каким-либо происшествиям на объекте.

Инцидент произошел 7 марта. По информации оператора данной электростанции, он не представлял опасности для работников АЭС, ядерной безопасности, а также окружающей среды.

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