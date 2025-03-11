Патрушев: товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между РФ и Узбекистаном вырос на 20%

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Россия экспортирует в Узбекистан сахар, подсолнечное масло, кондитерские изделия, жмых и шрот, детское питание.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым. Главной темой встречи стало партнерство двух стран в агропромышленной сфере.

«Россия и Узбекистан являются стратегическими партнерами в сфере сельского хозяйства. В 2024 году товарооборот сельхозпродукции и продовольствия вырос на 20%. В текущем году положительная динамика сохраняется. Считаем рынок Узбекистана весьма перспективным для наших экспортеров. Готовы наращивать поставки подсолнечного масла, кондитерских изделий, зерна и животноводческой продукции», — сказал Дмитрий Патрушев.

Основными позициями экспорта из России в Узбекистан в 2024 году стали сахар, подсолнечное масло, кондитерские изделия, жмых и шрот, детское питание.

Вице-премьер добавил, что Россия заинтересована в дальнейшем увеличении импорта из Узбекистана плодоовощной продукции, для ее беспрепятственного ввоза созданы все необходимые условия.