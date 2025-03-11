Фото: Река Александр/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это удалось благодаря слаженной работе подразделения «Южной» группировки войск.

Бойцы армии России освободили населенный пункт Горького в Донецкой народной республике. Это удалось благодаря слаженной работе подразделения «Южной» группировки войск. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Кроме того, потери украинских боевиков в ДНР составили более 755 единиц личного состава. Российские военные за сутки также уничтожили шесть танков, в том числе один немецкий Leopard. ВС РФ уничтожили мотопехотную и тяжелую механизированную бригаду ВСУ.

Продолжается ведение специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин. Решение о проведении было принято после обострения ситуации в ДНР и ЛНР из-за постоянных обстрелов регионов со стороны украинских боевиков.

Тогда в самопровозглашенных на тот момент республиках была объявлена эвакуация граждан донбасских регионов. Их лидеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой подтвердить независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мировые СМИ активно обсуждают смелую операцию ВС РФ в пригороде Суджи.