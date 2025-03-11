Ученик нижегородской школы напал с ножом на одноклассников

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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Предположительно, причиной агрессии подростка стала травля со стороны сверстников.

Ученик одной из школ Нижнего Новгорода совершил нападение с ножом на своих одноклассников.

По предварительной информации 5-tv.ru, конфликт произошел в нижегородской школе Сормовского района. После этого восьмиклассник нанес ранения ножом двум подросткам, после чего сбежал.

Предположительно, причиной агрессии ребенка стал срыв из-за травли со стороны сверстников. Раненых экстренно госпитализировали. Их жизни уже ничего не угрожает.

По предварительным данным, устроивший поножовщину подросток — тихоня, с которым никто не общался. Нападавшего мальчика уже нашли и задержали. Он пытался укрыться в лесополосе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ФСБ сорвала попытку Киева получить персональные данные школьников из Москвы и Московской области для вербовки. Подростков планировалось привлечь к совершению диверсий. Образовательные учреждения региона были предупреждены о готовящихся провокациях.