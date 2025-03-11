В Псковской области найдена сумка с телом новорожденной девочки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело.

В Псковской области местная жительница обнаружила сумку, в которой находилось тело новорожденной девочки с признаками насильственной смерти. Как сообщил 5-tv.ru источник, сумка находилась в лесном массиве за автобусной остановкой на автодороге Опочка-Дубровка, недалеко от деревни Рудня.

Женщина незамедлительно вызвала полицию. Собеседник издания рассказал, что была назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой выяснилось, что причиной смерти ребенка стала асфиксия (удушение).

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «В» части 2-й статьи 105-й УК РФ (убийство малолетнего лица).

На данный момент следствие устанавливает обстоятельства преступления, включая личность матери ребенка и возможных причастных к преступлению лиц. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, опросы свидетелей и анализ имеющихся улик.

Ранее 5-tv.ru рассказал о несовершеннолетних, выбросивших своего ребенка в мусорный контейнер, а также о задержании матери детей-маугли, обнаруженных в захламленной квартире в Санкт-Петербурге.