День окончания Ленинградской битвы могут объявить Днем воинской славы
Фото, видео: Коновалов Георгий/ТАСС; 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость увековечить подвиг защитников Ленинграда.
Дата окончания одного из самых кровопролитных и продолжительных сражений времен Великой Отечественной войны, Ленинградской битвы, может стать Днем воинской славы.
Внести 9 августа в памятный календарь предложил глава государства Владимир Путин.
Президент уже отправил законопроект на рассмотрение в Госдуму.
Он подчеркнул, что такое решение необходимо, чтобы увековечить подвиг защитников, которые ценой собственных жизней отстояли город в результате ожесточенных боев.