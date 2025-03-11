День окончания Ленинградской битвы могут объявить Днем воинской славы

Фото, видео: Коновалов Георгий/ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость увековечить подвиг защитников Ленинграда.

Дата окончания одного из самых кровопролитных и продолжительных сражений времен Великой Отечественной войны, Ленинградской битвы, может стать Днем воинской славы.

Внести 9 августа в памятный календарь предложил глава государства Владимир Путин.

Президент уже отправил законопроект на рассмотрение в Госдуму.

Он подчеркнул, что такое решение необходимо, чтобы увековечить подвиг защитников, которые ценой собственных жизней отстояли город в результате ожесточенных боев.