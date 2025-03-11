Проблемы лягут на ЕС? Как в Париже проходит саммит военных представителей НАТО

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Thomas Trutschel; 5-tv.ru

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На повестке дня — создание международных сил безопасности для Украины.

В Париже в эти минуты проходит саммит военных представителей НАТО. На повестке дня — создание международных сил безопасности для Украины.

В этот раз встреча проходит без участия США. По информации Associated Press, таким образом Евросоюз хочет продемонстрировать, что может справиться самостоятельно.

А поскольку в Вашингтоне уже давно дали понять, что возобновление военной помощи Киеву под вопросом, вся ответственность действительно ляжет на плечи Европы. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании Европарламента по будущему европейской обороны.

В своей воинственной речи она призвала европейцев быть готовыми тратить на гонку вооружений рекордные суммы.

«Время иллюзий прошло. Европа призвана взять на себя большую ответственность за собственную оборону, и не в каком-то отдаленном будущем, а уже сегодня, не постепенными шагами, а с мужеством, которого требует ситуация. Нам нужен резкий рост европейской обороны», — заключила баронесса.