Почерк киевских террористов: подробности атаки дронов ВСУ на Москву и область

ВСУ предприняли самую масштабную атаку дронов на Москву за все время конфликта

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Украина предприняла самую масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов на столицу России за все время конфликта. Системам ПВО удалось сбить 91 беспилотник.

Дроны, которые атаковали Москву и область, начинили поражающими элементами — металлическими шариками. Вооруженные силы Украины стремились нанести максимальный урон. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о теракте. Всю последнюю информацию рассказал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Украина запустила по Москве рекордное количество дронов. Только на подлете к столице системами противовоздушной обороны сбит 91 вражеский беспилотный летательный аппарат.

Почерк киевского режима легко узнать. Целью стали жилые дома и густонаселенные районы. Все произошло ночью и рано утром, когда жители еще спали.

Очевидно, что задачей ВСУ было нанести максимальный урон именно мирным жителям. Дроны, летевшие в их дома, были начинены поражающими элементами — семимиллиметровыми шариками. Владиславу из поселка Сапроново повезло остаться в живых. Он показал свои ранения от осколков.

«Я проснулся на стеклах, потом кровь начала заливать кровать», — рассказал Владислав.

Уже известно о десятках пострадавших, есть и погибшие. Охранник одной из организаций скончался на территории парковки предприятия в Домодедово. В момент прилета он дежурил на стоянке. Смертельные ранения получил и его коллега. В результате удара также сгорели около десяти машин. Дроны летели до самого рассвета.

«В два часа ночи проснулся. Думаю, ладно, пойду посмотрю телевизор. И взрыв. Я думал, окна аж вылетят. Понял, что где-то во дворе у нас шандарахнуло. Думал, куда-то прямо на машину ударило, потому что все сигнализации заработали. Выскакиваю на кухню, там балкон у меня, открываю, смотрю: все сыпется, горит, дымит», — поделился Михаил из Подмосковья.

«Нам машину побило осколками стекол. Мы ждем, чтобы нам зафиксировали», — рассказала женщина.

От террористической атаки пострадали и жители Видного: там БПЛА протаранил фасад одного из домов.

Под ударом было и Раменское, где дрон повредил сразу семь квартир.

В многоэтажке взрывной волной выбило окна, осколки разлетелись на несколько десятков метров. Повреждены автомобили, которые в момент атаки находились под окнами. В одной из квартир начался пожар в результате взрыва дрона. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание. На месте прилета продолжают работать эксперты.

Атака дронов повлияла на работу столичных аэропортов. На запасные аэродромы ушли десять воздушных судов. На вылет задержано восемь рейсов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, которое стало лишь очередным подтверждением того, что киевский режим готов на все, лишь бы отвлечь внимание от собственных провалов на фронте и сорвать любые попытки начать мирные переговоры.