Путину доложили об атаке БПЛА на Москву и Подмосковье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Ищук; 5-tv.ru

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Дмитрий Песков высоко оценил работу средств ПВО.

Президент России Владимир Путин в курсе о ситуации с массированной атакой беспилотников боевиков ВСУ на Москву и Подмосковье, которая произошла в ночь на 11 марта. Об этом во вторник рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на полях конференции в Высшей школе экономики.

«Естественно, верховному главнокомандующему докладывают об этом. Очень здорово сработали наши военные, наше ПВО. Будем надеяться, что так же будет и дальше», — отметил Дмитрий Песков.

В ночь на вторник средства противовоздушной (ПВО) обороны уничтожили над регионами России 337 украинских беспилотников, в том числе 91 дрон был сбит над территорией Московской области.

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, сообщила, что прибывшей с визитом делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продемонстрируют результаты атак украинских беспилотных летательных аппаратов на регион. Делегация ОБСЕ посетила один из районов Москвы, который подвергся нападению дронов боевиков ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как средства ПВО отразили атаку украинских боевиков.