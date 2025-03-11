Самый надежный способ: как сохранить и приумножить деньги в 2025 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Финансовый аналитик подсказал, что вкладываться в иностранную валюту сейчас рискованно.

Сейчас — лучшее время для открытия банковских вкладов, считает кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с Lenta.ru он объяснил, что высокая ключевая ставка, которая сейчас составляет 21%, делает депозиты крайне выгодными для вкладчиков.

«Если кого-то интересует вклад, то для открытия вклада сейчас самый лучший момент. Потому что ключевая ставка на беспрецедентно высоком уровне — 21%. Есть тенденция на понижение ставки по вкладам, тем не менее она остается на достаточно высоком уровне. Трудно вспомнить, когда был такой период. Может быть, в начале перестройки, но тогда и инфляция была бешеная. Во всяком случае, это было много лет тому назад», — отметил Беляев.

Эксперт подчеркнул, что вклады сегодня — это надежный и безопасный способ сохранить и приумножить свои сбережения.

«Сейчас очень выгодный момент. Ни о чем не надо волноваться. Вы положили деньги в банк. Они там лежат. И 20% или даже больше в год прирастают», — добавил он.

Беляев также предостерег от рискованных инвестиций, таких как покупка иностранной валюты или крипты. По его словам, приобретение валюты сейчас не принесет значительной выгоды, так как курс рубля не демонстрирует резкого падения.

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