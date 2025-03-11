Махачкала встречает чемпиона: Магомед Анкалаев вернулся домой после победы в UFC
В Дагестане торжественно встретили нового чемпиона UFC Магомеда Анкалаева
Фото, видео: Louis Grasse/ТАСС; 5-tv.ru
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Сотни восторженных поклонников заполонили аэропорт, чтобы встретить российского бойца.
Сотни людей пришли встречать в аэропорту Махачкалы нового чемпиона UFC Магомеда Анкалаева.
Восторженные поклонники буквально шагу не давали ступить российскому бойцу смешанных единоборств.
Он с удовольствием фотографировался, благодарил за поддержку земляков и тренеров.
Свой главный бой Анкалаев провел в воскресенье единогласным решением судей победив бразильца Алекса Перейру.
Стал пятым российским чемпионом UFC и первым в полутяжелом весе.