Махачкала встречает чемпиона: Магомед Анкалаев вернулся домой после победы в UFC

Фото, видео: Louis Grasse/ТАСС; 5-tv.ru

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Сотни восторженных поклонников заполонили аэропорт, чтобы встретить российского бойца.

Сотни людей пришли встречать в аэропорту Махачкалы нового чемпиона UFC Магомеда Анкалаева.

Восторженные поклонники буквально шагу не давали ступить российскому бойцу смешанных единоборств.

Он с удовольствием фотографировался, благодарил за поддержку земляков и тренеров.

Свой главный бой Анкалаев провел в воскресенье единогласным решением судей победив бразильца Алекса Перейру.

Стал пятым российским чемпионом UFC и первым в полутяжелом весе.