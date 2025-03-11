Операция «Труба»: как российские войска переломили ход сражения в Судже

Российские бойцы рассказали об уникальном марш-броске по газопроводу под Суджей

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий/ТАСС; 5-tv.ru

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ВС РФ совершили невероятный маневр, скрытно пройдя пятнадцать километров по узкому газопроводу, чтобы нанести удар в тыл Вооруженных сил Украины.

Операция, которой еще не знала военная история.

«Известия» выяснили детали уникального прорыва российских бойцов в пригороде Суджи, которые буквально совершили невозможное: скрытно прошли 15 километров по узкому газопроводу, превратив его в секретный коридор для удара в тыл Вооруженных сил Украины.

Дерзкий марш-бросок переломил ход битвы за Суджу. Оборона боевиков рухнула, а над освобожденными селами уже развивается триколор. Подробности операции рассказал военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

«Вот так сейчас выглядит хутор. Как видно, еще дымятся дома после недавних боев. Хутор полностью зачищен. Войска пошли дальше», — рассказал Эмиль.

Поступили эксклюзивные кадры освобожденной станицы Кубаткин рядом с Суджей.

Командир добровольческого формирования «Ахмат» Апти Алаудинов показывает места недавних боев. Именно здесь сокрушительный удар ВСУ нанесла группа наших штурмовиков, которая зашла в тыл противника по газопроводу «Уренгой — Помары — Ужгород». С начала года Украина остановила по нему транзит голубого топлива.

Бойцы выдвинулись из Большесолдатского района. Пятнадцать километров прошли по трубе диаметром меньше полутора метров. В замкнутом пространстве, практически в полной темноте, не имея возможности встать в полный рост, бойцы, а некоторые из них почти под два метра, провели несколько дней.

«195 (сантиметров — Прим. ред.) рост. Просто, видать, пластика хорошая! Приходилось (идти — Прим. ред.) на полусогнутых, а где-то и ползти даже», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Добрыня».

«Копоть тут была. Это я еще лицо отмыл, так то весь был черный. Очень хорошая задумка и мы понимали, что застанем врасплох противника. Я с азартом туда пошел», — поделился боец с позывным «Стрик».

Было тяжело, но они дошли и еще несколько дней ждали в трубе приказа к атаке.

«Через трубу, как вышли наши ребята, пошли направо. Спецназ „Ахмат“, тридцатый полк взяли опорники, которые мы проезжали только что, и Кубатовку», — поделился Апти Алаудинов.

Этот маневр позволил обрушить всю оборону боевиков на северо-восточном участке Курского фронта. ВСУ там в котле.

А это Зазулевка. Еще один зачищенный хутор, где все это время в оккупации находились мирные жители.

«Как мы жили? Выживали. Ни воды, ни печки, ни дров, ничего. И так мы жили», — рассказала одна из жительниц Зазулевки.

«Забрали машину, забрали прицеп, забрали из сейфа оружие. У мужа было охотничье ружье» — поделилась жительница Зазулевки Марина.

Боевики бежали из Зазулевки сразу, как только начался штурм.

«Они боялись! Почему? Не их родина. Они говорили, что это все временно», — сообщил местный житель.

Так и вышло. Боевиков гнали до Казачьей Локни, там и уничтожили. Но теперь хутор под постоянным огнем.

Боевики знают, что здесь мирные жители, и бьют специально по ним.

Дым слева — место прилета. Это уже совсем рядом с машиной.

«Пришлось пробежаться. Начался обстрел, и уже стали активно бить прицельным огнем», — поделился корреспондент.

Рядом соседнее Черкасское Поречное. Здесь уже потише. Село тоже удалось отбить после операции «Труба».

«Все 6 месяцев здесь шли, вообще не прекращаясь, ежедневные боестолкновения», — объяснил Апти Алаудинов.

Теперь над селом поднят российский флаг.

За несколько дней наши войска освободили около десяти сел и деревень в Курской области, наступление продолжается.

Впереди Суджа, которую боевикам, и это уже очевидно, не удержать.