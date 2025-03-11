Бактерии и грибки: врач предупредила об опасности использования пробников косметики

Фото: Daniel Reinhardt/ТАСС

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За срок службы тестера к нему прикасаются тысячи людей.

Пробники косметики в магазинах являются потенциальным источником инфекций. О том, как обезопасить себя во время бьюти-шопинга, рассказала дерматолог Александра Филева в беседе с Газета.ру.

Эксперт отметила, что ежедневно к пробнику прикасается огромное количество людей, которые оставляют на них собственную микрофлору.

На коже, слизистых оболочках и руках людей находится большое количество различных микроорганизмов — как безвредные, так и потенциально опасные вирусы, грибки и бактерии.

К примеру, стафилококки и стрептококки сохраняются в сухой среде в течение нескольких дней. А грибки, которые провоцируют кожные инфекции, способны выживать на косметических средствах несколько недель.

Нередко женщины наносят косметические продукты, такие как тональный крем или помада на кисти рук, пытаясь таким образом себя обезопасить. Однако, по словам эксперта, риск заражения все равно сохраняется.

«Достаточно коснуться губ рукой, на которой остались частицы инфицированной помады, или потереть глаза после тестирования теней, чтобы возбудитель попал на слизистую оболочку и начал активно размножаться», — предупреждает дерматолог.

Кроме того, инфекции нередко попадают в организм через царапины и микротрещины на коже. Люди с ослабленным иммунитетом, склонностью к аллергиям и поврежденной кожей особенно подвержены риску заражения.

Чтобы избежать неприятных последствий, образцами косметики следует пользоваться осторожно. Уходовые средства для лица лучше тестировать на внешней стороне ладони, а помады, бальзамы и другие средства для губ наносить на салфетку.

Дерматолог подчеркнула, что перед использованием пробников важно оценить их состояние — если они выглядят неопрятно, то лучше посетить другой магазин.

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