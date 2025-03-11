Один человек погиб при атаке беспилотников ВСУ в подмосковном Домодедове
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Двое получили ранения.
В городском округе Домодедово при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погиб сотрудник компании «Мираторг». Об этом сообщила пресс-служба организации.
По информации компании, в 5:14 утра на территорию дистрибьюторского центра компании «Мираторг» в Домодедове упали обломки дрона.
«В результате инцидента, к сожалению, есть один погибший и двое пострадавших сотрудников компании», — говорится в сообщении пресс-службы.
Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения в города Видное и Домодедово. Там им оказывается необходимая помощь.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, скорой помощи и МЧС.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что средства ПВО за ночь уничтожили более 300 беспилотников над десятью регионами России. Больше всего дронов были направлены на Курскую область — 126 аппаратов. Над территорией Московской области был сбит 91 беспилотник, а над Брянской уничтожили 38 БПЛА. Также были атакованы Белгородская, Рязанская, Калужская, Липецкая, Орловская, Воронежская и Нижегородская области.