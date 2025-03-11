Леопардовые шорты и танцы: Бритни Спирс продемонстрировала фигуру после похудения

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pa; Instagram*/britneyspears; 5-tv.ru

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Поп-звезда опубликовала новые видео с бешеными плясками.

Бритни Спирс, одна из самых известных поп-звезд мира, продолжает радовать своих поклонников не только творчеством, но и личными достижениями. На этот раз 43-летняя певица похвасталась результатами своего похудения, опубликовав новые видео в социальных сетях.

Бритни находится в отличной форме: ее фигура выглядит подтянутой и стройной. Поклонники сразу же начали комментировать публикацию, хваля звезду за ее усилия и мотивацию.

Хотя Спирс не раскрыла подробностей своей диеты или тренировок, она не раз упоминала, что ведет активный образ жизни и старается следить за своим здоровьем. В последние годы певица активно занимается танцами, йогой и другими физическими активностями, что, вероятно, помогло ей достичь таких результатов.

Также Бритни поделилась, что день у нее не очень задался.

«Сегодня я чуть не сожгла ванную комнату. Побежала как сумасшедшая обратно в дом, потому что в духовке был пирог. Честно говоря, я устала от этого», — поделилась артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Бритни Спирс счастлива за бывшего мужа и его девушку.

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