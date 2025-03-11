Временные ограничения введены в аэропортах Шереметьево и Внуково

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Силами ПВО сбито 69 беспилотников боевиков ВСУ.

В столичном аэропорту Шереметьево для обеспечения безопасности полетов ввели временные ограничения на прием и вылет воздушных судов. Об этом во вторник, 11 марта, заявил Артем Кореняко, представитель Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 4:40 по московскому времени введены также в московском аэропорту Шереметьево», — отмечается сообщении в Telegram-канале.

«Также на прием и выпуск ВС временно закрыт московский аэропорт Внуково», — написал он в Telegram-канале.

Ранее временные ограниения были введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Также в Россавиации сообщили, что соответствующие меры на прием и вылет самолетов были приняты в Нижнем Новгороде, а также в Ярославской области.

В ночь на 11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Московской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 69 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевиков ВСУ, отражая массированную атаку дронов на столицу и Подмосковье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки дрона ВСУ была повреждена кровля дома на Домодедовской улице.