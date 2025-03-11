Корабли Северного флота РФ провели «атаку» на подводную лодку в Баренцевом море

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Также были отработаны взрывы бомб на глубине и стрельба торпедами.

Успешное выполнение учений малых противолодочных кораблей «Снежногорск» и «Юнга» было зафиксировано во время отработки маневров в Баренцевом море. В ходе тренировки корабли отработали атаку условного противника на подводную лодку, применив штатное вооружение. Этим поделиkfсь в пресс-службе Северного флота России.

Учения включали не только атаку, но и маневры уклонения от торпедного наступления, которое осуществила атомная подводная лодка. Корабли также провели практические торпедные стрельбы и глубинное бомбометание с использованием реактивных бомбометов РБУ-6000.

В процессе учений моряки смогли отработать задачи по поиску, обнаружению и слежению за подводной лодкой, применяя гидроакустическое вооружение и выполняя противолодочное маневрирование на различных курсах и скоростях.

Напомним, что 3 марта в Минобороны РФ также сообщали о проведении учений отряда кораблей Тихоокеанского флота с артиллерийской стрельбой в восточной части Индийского океана.

Ранее 5-tv.ru писал, что военно-морские учения России, Ирана и Китая стартовали в иранском порту Чехбехар.