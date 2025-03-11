«Как-то удавалось забивать»: Овечкин рассказал о своих успехах и планах на будущее

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Хоккеист намерен сделать все, чтобы обойти своих оппонентов на льду.

Александр Овечкин не планирует продлевать контракт с хоккейным клубом «Вашингтон Кэпиталз». Об этом российский нападающий и капитан американской команды заявил в эксклюзивном интервью изданию «Спорт-Экспресс». По словам россиянина, он рассматривает возможность перехода в московский клуб «Динамо». Как уточнил Овечкин, если позволит здоровье. Какие еще планы строит уже легендарный хоккеист, узнал корреспондент «Известий» Александр Надсадный.

Гол в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» становится историей. С результатом 636 шайб Александр Овечкин бьет рекорд НХЛ в победных матчах регулярного чемпионата, который до этой секунды принадлежал легендарному Уэйну Гретцки. Но это достижение — всего лишь шаг на пути к главному титулу — лучший снайпер в истории НХЛ.

«На протяжении всей моей карьеры со мной играли лучшие защитники и пристально не давали пространство, но как-то удавалось забивать…» — сказал Овечкин.

Александр Овечкин не любит давать интервью. А после травмы и перед ответственными играми он категорически не общается с прессой. А тут такая удача! Это эксклюзивное интервью с легендарным хоккеистом записал обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

Перед очередной игрой, в раздевалке «Вашингтон Кэпиталз» обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира и лучший из лучших игроков НХЛ, как всегда, скромен, лаконичен и собран.

— Последний раз Василевскому было тяжело забить. Сейчас не знаю, кто у них будет стоять, — говорит хоккеист.

— Ты забил же все-таки, — подбадривает журналист.

А как тяжело было его команде, когда 19 ноября в матче с «Ютой» Александр после полученной травмы покинул площадку, прервав свой результативный сезон. Но уже через полтора месяца Овечкин совершил невозможное.

«Но пропустив полтора месяца регулярного чемпионата, в его возрасте, в 39 лет, рассчитывать, что все-таки забить 42 гола и побить рекорд Грецки. Ну, это вообще невероятно совершенно», — признал обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

Пока в активе Овечкина 886 снайперских бросков у Уэйна Гретцки 894. До нового рекорда осталось всего девять шайб. Сам хоккеист никаких прогнозов не делает.

«Мы проиграли три игры подряд. Поэтому свои личные голы надо убирать в другую сторону и делать все возможное, чтобы мы выкопались из этой ситуации», — скромно заявил Овечкин.

Зато фанаты уже ведут обратный отсчет. Среди тех, кто следит за достижениями Овечкина, и именитые спортсмены. Чемпион мира Максим Сушинский, с которым Александр играл в одном звене на своем первом мировом турнире, уверен — от исторического достижения Овечкина отделяет всего пара игр.

«То, что касается Александра, просто здесь такой выдающийся момент может случиться. Он будет первым в истории НХЛ, самой лучшей лиге в мире. Поэтому есть ажиотаж», — объясняет хоккеист Максим Сушинский.

Когда свои рекорды на льду ставил легендарный Уэйн Гретцки экипировка была гораздо проще, чем сегодня. Сейчас даже у самых маленьких хоккеистов клюшки из композитного материала, а перчатки более чувствительные. Но во все времена главным остается стержень игрока — желание играть в хоккей и побеждать.

Как правильно держать клюшку Александра учили в клубе «Динамо». Тренер Владимир Семенов вспоминает, как сразу заметил целеустремленного и серьезного мальчишку.

«Катание, владение шайбой, бросок, интеллект хоккейный… Наверное, все работают одинаково. Где-то получается, есть такие игроки, как Саша, это рождаются, наверное, раз в сто лет», — отметил Семенов.

Сегодня в родном хоккейном клубе, где Александр Овечкин делал свои первые броски по воротам, за успехами легенды с трепетом следят и самые маленькие динамовцы. В этой раздевалке уверены — восьмерка для Александра счастливое число, как и номер на игровом свитере.

По прогнозам хоккейных экспертов, падение рекорда может случиться уже 6 апреля, во время матча с «Нью-Йорк Айлендерс».