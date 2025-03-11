В Петербурге решают проблему реставрации исторических зданий

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Инвесторы боятся неподъемных расходов и бюрократии.

В Петербурге памятники федерального значения оказались никому не нужны. Несмотря на то, что некоторые объекты десятки лет находятся лет под охраной государства, часть из них буквально рассыпается на глазах. Почему льготная аренда не спасает исторические здания от разрушения, а инвесторы, взявшись за реставрацию, сбегают? И как город пытается сохранить наследие, которое никому не нужно? Об этом рассказывает корреспондент «Известий» Полина Пятышева.

Сложно поверить, что это заброшенное кирпичное здание — бывшая царская оранжерея. Памятник федерального значения, который уже 60 лет находится под защитой государства. Правда, на его состоянии это никак не сказалось.

«Здесь все плачевно… Цоколь разрушен, крыша провалилась. Перекрытия тоже провалились, деревья растут. Но в целом, по техническому состоянию это, конечно, уже аварийное состояние», — отметил Антон Туккия, генеральный директор инжиниринговой компании.

Чтобы спасти здание от разрушения, его пытались сдать в аренду по льготной ставке — рубль за метр. И даже находили желающих отреставрировать оранжерею. Причем дважды. Но инвесторы заключали договор и тут же пропадали.

«Вряд ли они догадывались о таком масштабе работ. Это как ремонт в бабушкиной квартире — вы не поймете, с чем можете столкнуться, там столько интересных нюансов, которые на этапе входа в этот проект будет сложно оценить», — объясняет Антон Туккия.

За рублевыми метрами кроются колоссальные расходы. Особенно если речь идет о памятниках деревянного зодчества. А их на окраинах Петербурга десятки. Многострадальные дача Кочкина и дом Змигродского в Сестрорецке за пять лет сменили нескольких арендаторов. Их брали и отказывались. В январе прошли очередные торги.

«Город будет идти навстречу, чтобы как можно быстрее арендатор подготовил качественную документацию. Как можно быстрее качественно реализовал объект и ввел в его эксплуатацию», — сказал исполняющий обязанности заместителя директора СПБ ГБУ ГУИОН Игорь Девятко.

Просто звучит лишь на словах. А по факту — сотни планов и чертежей, которые нужно согласовывать в КГИОП. Да и сама аренда — дело рисковое, признаются инвесторы. Потратишь деньги, все отреставрируешь, а договор возьмут и расторгнут.

Это деревянный дом Эдуарда Гана, долгое время он был главным архитектором Петергофа. Здание давно пустует и пришло в упадок. С крыльца пропала часть ажурного чугунного декора.

Это здание, как и соседняя усадьба Львовой, повисли мертвым грузом. Инвесторам они не нужны ни за рубль, ни за два. Повысить привлекательность объектов поручили студентам-архитекторам.

«Наша задача — придумать какую-то концепцию, дизайн, чтобы это здание заинтересовало потенциальных инвесторов. Чтобы дать ему вторую жизнь», — пояснила Элина Давлетшина, студентка Санкт-Петербургского политехнического университета.

А если и это не поможет, власти готовы пойти дальше — продать дома-памятники фактически за бесценок. Лишь бы их наконец отреставрировали.

По всей России на продажу уже выставили 113 зданий. Начальная цена — один рубль. Однако во время торгов стоимость некоторых объектов выросла аж до шести миллионов. При этом 25 памятников забрали по начальной цене. Среди них — дом Глафиры Сироткиной в Новой Ладоге.

Новая программа будет эффективна, уверены эксперты.

«Человек уже покупает в собственность, он будет вкладывать и относиться к этому как к своему, а не как к арендному. Постарается сделать хорошо, под себя, чтобы окупить все свои затраты», — отметил Антон Туккия.

Однако продажа — это, скорее, крайняя мера. Петербург заинтересован все же оставить дома-памятники в своей собственности. Так и контроля больше, и прибыль в бюджет капает.

«Сейчас это значительно больше рубля за метр. Пока идет реставрация, мы платим очень приличную аренду», — напомнил предприниматель Михаил Скигин.

А именно миллион рублей в месяц. Все, чтобы сохранить один из старейших домов Петербурга — особняк архитектора Брюллова.

«Требуется определенная степень безбашенности и, наверное, хорошо, что мы мало знали, что нас ожидает. Если бы мы знали, мы бы не пошли на это. Но этот юношеский максимализм себя, тем не менее, оправдал», — резюмировал Скигия.

На реставрацию особняка уже потратили почти 400 миллионов рублей. К лету его обещают превратить в общественное пространство с кафе, магазинами и зонами отдыха. А вот судьба других домов-памятников пока не известна. Новые арендаторы на контакт идти не спешат — планами не делятся, сроки не озвучивают. Может, сглазить боятся, а может, еще решают, нужен ли им за рубль кот в мешке.