«Это компромиссы»: Ольга Прокофьева о манипуляциях в отношениях

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Актриса не скрывает, что ей приходилось прибегать к этому методу.

Народная артистка России Ольга Прокофьева уверена, что манипуляции в отношениях — это компромиссы, а потому они необходимы. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере и пресс-показе драматического триллера «Последний день рождения».

«Манипуляция. У этого слова тоже есть синоним. Поэтому иногда это компромиссы, которые нужны. Манипуляции — это те же компромиссы для меня», — поделилась актриса.

Елена Прокофьева познакомилась с олигархом и медиамагнатом Владимиром Гусинским, когда тот был еще студентом. Отношения они начали спустя несколько лет, когда мужчина уже сколотил состояние. Он безумно любил Елену, осыпал ее дорогими подарками, устраивал ради нее целые представления и мечтал, что актриса однажды выйдет за него замуж.

Увы, Елена не разделяла чувств Гусинского. Она отказывала олигарху всякий раз, когда он предлагал руку и сердце. А спустя четыре года и вовсе бросила ради своего коллеги Юрия Соколова. К слову, поженились они спустя четыре месяца отношений, а затем стали родителями.

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