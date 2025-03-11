Долги Мавроди аннулированы

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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У основателя знаменитой финансовой пирамиды «МММ» не нашлось имущества и наследников.

Вкладчики «МММ» останутся без выплат. Судебные приставы сегодня прекратили взыскание долгов основателя финансовой пирамиды Сергея Мавроди.

Дело в том, что до сих пор не нашлось наследников бизнесмена, умершего в 2018 году от сердечного приступа, который случился с ним на автобусной остановке.

Сергей Мавроди оставил после себя долгов на один миллиард 600 миллионов рублей. А потерпевшими от его махинаций признали более десяти тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что в 2019 году вкладчиков «МММ» пытались обмануть в третий раз. Мошенники, прикрываясь известным трехбуквенным брендом, обзванивают пострадавших от пирамиды ранее и предлагают вернуть потерянные средства. Но, разумеется, не просто так.