«Противник не ожидал»: раскрыты детали уникальной операции в пригороде Суджи

Фото, видео: 5-tv.ru

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Военные продвигались в тыл врага по газовой трубе. Бросок позволил освободить восемь поселков.

Сегодня стали известны подробности уникальной операции, которую провели наши военные в курском приграничье на подступах к Судже.

Штурмовой отряд пробрался в глубокий тыл противника по трубе диаметром менее полутора метров. По этой ветке газопровода «Уренгой — Ужгород» голубое топливо раньше поставлялось из России в Европу. 800 бойцов прошли около 15 километров. Это был тяжелый путь, который занял несколько дней.

«После получения команды мы вышли на поверхность. Сразу зашли в промышленную зону, заняли ее, начали вытеснять противника. Противник не ожидал этой операции, был дезориентирован, у него началась паника», — рассказал командир бригады «Восток» с позывным «Зомби», Герой России.

Преодолев огромное расстояние по газовой трубе, наши военные оказались в самом эпицентре сил ВСУ. Такого поворота киевские боевики явно не ожидали. В результате активных боев в тылу удалось посеять панику в рядах противника. Все это обеспечило стремительный прорыв обороны.

Дерзкая операция позволила нарушить систему управления киевской группировки на всей линии фронта в Курской области.

В газовой трубе было мало кислорода, но даже в таких условиях бойцы помнили о самых близких. Поэтому записали поздравления с 8-м марта для своих жен и матерей. Они увидят их только сейчас.