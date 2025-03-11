Расчет «Акации» настиг бежавших из Великой Новоселки боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Алексей Мокряков 25 0

Опубликовано видео, как расчет «Акации» громит позиции боевиков ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Тема:
Курская область
Тема:
Спецоперация

Чтобы запутать противника, артиллеристы постоянно маневрируют, каждый раз выбирают новые огневые позиции.

Артиллеристы группировки войск «Восток» ударили по подразделениям ВСУ, сбежавшим из Великой Новоселки. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Врага настигли расчеты самоходных гаубиц «Акация». Взаимодействуя с комплексами БПЛА наши бойцы в круглосуточном режиме выполняют боевые задачи. Чтобы запутать противника, артиллеристы постоянно маневрируют, каждый раз выбирают новые огневые позиции.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.