Опубликовано видео, как артиллеристы ударили по пехоте ВСУ в Херсонской области

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Работают расчеты РСЗО «Град».

Артиллеристы из расчета РСЗО БМ-21 «Град» ударили по району сосредоточения сил ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Корректировка огня нашей артиллерии ведется с помощью разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР». В ходе выполнения боевой задачи была уничтожена живая сила противника, а также техника и пункты управления дронами.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.