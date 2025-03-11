Около 300 горняков эвакуировались с шахты Заполярная-2 в Коми

Фото, видео: 5-tv.ru

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Погибших нет.

Экстренная эвакуация 290 горняков была проведена в Коми на шахте Заполярная-2. Об этом стало известно из официального Telegram-канал МЧС России.

Из сообщения следует, что в Воркуте на предприятии по добыче угля началось возгорание. По данным МЧС России, эвакуация прошла успешно, пострадавших нет. Точная причина возгорания пока не известна.

На месте происшествия работали 30 специалистов, в тушении огня было задействовано семь единиц техники МЧС России.

В феврале тела семи рабочих обнаружили после обрушения на руднике «Жомарт» в Казахстане. Погибших подняли на поверхность. Специалисты собирались провести судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тепличный комплекс загорелся в Подмосковье на площади 1050 квадратных метров. В огне пожарными были найдены останки четырех жертв пожара. С целью ликвидации огня на место происшествия прибыли 22 специалиста, привлечено семь единиц специальной техники. О причинах возгорания на данный момент не сообщается.