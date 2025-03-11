Следим за мимикой и позами: ученые научат понимать язык собак

Фото: 5-tv.ru

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Между домашними питомцами и их хозяевами порой возникают недопонимания.

Многие владельцы собак неправильно интерпретируют эмоции своих любимцев. К соответствующим выводам пришли ученые из Аризонского государственного университета, информацию об исследовании которых опубликовал журнал Anthrozoos.

По мнению специалистов, люди полагаются на собственный жизненный опыт и видят все, что происходит вокруг собаки, но игнорируют ее саму.

«Мы не смотрим на саму собаку, а ориентируемся на ситуацию вокруг нее. Например, если собака получает угощение, люди автоматически предполагают, что она счастлива, даже если ее мимика и поза говорят об обратном», — поделилась наблюдениями автор работы Холли Молинаро.

Для того чтобы доказать данную гипотезу, исследователи провели эксперимент. Они показывали участникам видео с собаками, попавшими в типичные ситуации. Например, некоторых животных пытались напугать бытовой техникой, другим предлагали вкусную еду. Хозяева животных оценивали ситуации в целом, не обращая внимание на детали — особенности поведения животных.

Сотрудники университета порекомендовали участникам эксперимента (и всем, кто о нем прочел) больше времени проводить с питомцами — смотреть на то, как они реагируют на ту или иную ситуацию, чтобы научиться поддерживать настоящий диалог и улавливать все их сигналы.

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