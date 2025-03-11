Тело Героя РФ Сергея Чебнева вывезли из освобожденного села в Курской области

Фото, видео: 5-tv.ru

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Командир батальона погиб, защищая Малую Локню.

Тело Героя России, командира батальона 9-го мотострелкового полка Сергея Чебнева, вывезли из освобожденного села Малая Локня в Курской области, где он погиб. Об этом 5-tv.ru рассказали солдаты 1-го батальона 9-го мотострелкового полка.

«Было чувство невыполненного долга, потому что я ходил, но так и не смог забрать его с собой. Но сейчас, спустя полгода, мы все-таки это сделали. Он на месте, мы его забираем и долг товарища, сослуживца, я думаю, я выполнил», — поделился боец с позывным «Герань».

Сергей Чебнев погиб в ходе защиты села Малая Локня 18 августа 2024 года. Он взял под контроль личный состав трех полков и на протяжении 12 дней полностью контролировал оборону населенного пункта. Во время столкновения штурмовой группы и боевиков ВСУ был убит.

Чебнева посмертно удостоили медали «Золотая Звезда». Президент России Владимир Путин встретился с вдовой погибшего 6 марта и вручил ей награду. Глава страны отметил, что герой погиб не только ради защиты своих бойцов, но и ради мирных жителей. Благодаря его жертве те смогли спрятаться в безопасном месте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин расчувствовался после рассказа матери погибшего военного.